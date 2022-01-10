РИАМО - 10 янв. В 2024 году на территории Шелепихинской набережной столицы планируют завершить масштабные работы по благоустройству и реконструкции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Работы на Шелепихинской набережной стартовали летом 2021 года. Они являются частью строительства транспортной развязки на пересечении набережной, северного дублера Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца.

Запланированные работы проходят в три этапа. Первый этап, в который вошла реконструкция Мукомольного и Проектируемого проездов, уже завершен.

В ходе второго этапа состоится возведение четырех эстакад. Первая будет вести через ж/д пути Смоленского направления. Еще два съезда появятся с северного дублера Кутузовского проспекта. Кроме того, построят эстакаду вдоль ботанического сада Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова. Всего будет построено и реконструировано 9,7 км дорог.

Сейчас специалисты занимаются переустройством инженерных коммуникаций, а также канализации и электросетей. В ходе реконструкции и благоустройства набережной на территории намерены разбить 10,3 га газона. Кроме того, запланирована высадка 287 деревьев и более 11 тыс. кустарников.

«Полностью завершить благоустройство планируем в 2024 году», – сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.