РИАМО - 10 янв. Вечером в понедельник на дорогах Москвы прогнозируют 8-балльные пробки, на данный момент загруженность составляет 4 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас движение затруднено на шоссе Энтузиастов, Рязанском проспекте и Волгоградском проспекте. Кроме того, наблюдаются проблемы с трафиком в центре города, на ряде участков Третьего транспортного кольца и МКАД.

Трудности для автомобилистов могут возникать из-за дорожных работ: они проходят на 85-м км, 90-м км МКАД, проспекте Мира, Рижской и Лужнецкой эстакадах, Волгоградском проспекте.

Ранее столичных водителей попросили быть внимательными на дорогах и строго соблюдать скоростной режим. Кроме того, при движении важно учитывать работающую спецтехнику городских служб, убирающих снег.