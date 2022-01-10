РИАМО - 10 янв. Среди детей на сегодняшний день наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, так как у них очень низкий уровень иммунитета. Об этом сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова.

«Среди детей очень низок уровень иммунитета (от коронавируса – ред.). Именно в этих группах, группах невакцинированных, мы видим и наибольшее распространение, и наиболее тяжелое течение (болезни - ред.)», – сказала Руженцова в эфире телеканала «Россия 1».

Врачи советуют ставить прививки от коронавируса для того, чтобы избежать тяжелого течения заболевания. Также необходимо проходить и ревакцинацию. Это поможет еще больше защитить организм от инфекции.

Ранее на Кипре ученые зафиксировали случаи заражения новым штаммом Covid-19, который оказался гибридом «дельты» и «омикрона». Мутацию специалисты назвали «дельтакрон».

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