РИАМО - 10 янв. Американцы чувствуют себя некомфортно во время переговоров с Россией в двухстороннем формате из-за антироссийских настроений у некоторых партнеров НАТО. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

Рябков возглавляет группу российских дипломатов на переговорах в Женеве с НАТО по поводу гарантий безопасности. Американской дипмиссией руководит первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — заявил Рябков РИА Новостям.

Основная часть беседы между двумя сторонами пройдет в понедельник. Дипломаты встретятся в закрытом формате, на территории постпредства США при женевском отделении ООН.