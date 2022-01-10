РИАМО - 10 янв. В Центральном выставочном зале «Манеж» 15 января откроется выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», она приурочена к 60-летию со дня рождения музыканта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Экспозиция состоится в 11 залах на площади 3 тыс. кв. м. Авторы проекта воссоздадут весь путь легендарного музыканта — от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений.

Посетители выставки увидят предметы, связанные с жизнью Виктора Цоя, в том числе гитары и личные письма. Узнать о ней можно будет в разных частях экспозиции, посвященных кино, музыке, поэзии и изобразительному искусству.

Гости выставки также смогут взглянуть на творчество Цоя глазами иностранцев, которые предоставили ряд материалов для создания экспозиции.

60-летие со дня рождения Виктора Цоя будут отмечать 21 июня 2022 года. Проведение выставки о знаменитом музыканте стало возможно благодаря членам его семьи, близким и поклонникам.