РИАМО - 10 янв. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода. Временами будет идти снег, столбики термометров покажут до минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 5-7 градусов, по Московской области - минус 5-10 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление в регионе немного понизится, ожидается 748 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха прогнозируется в районе 80%.

Существенных колебаний атмосферного давления в понедельник не прогнозируется, оно составит чуть выше нормы. Содержание кислорода в воздухе сохранится близким к норме.​