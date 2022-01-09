РИАМО - 9 янв. Городские службы столицы готовы к работе в непогоду, в городе идет сильный снег, в некоторых районах – с метелью, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Сформированы колонны спецтехники для проведения механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой», - сообщили в пресс-службе.

К работам по уборке снега приступят в 22:00. В 4 утра 10 января цикл работ будет повторен.

У коммунальных служб под особым контролем – состояние пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

Водителей попросили быть внимательными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб и учитывать график выхода на подметание коммунальной техники при планировании поездок.

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