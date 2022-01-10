РИАМО - 10 янв. В столице с понедельника ограничили движение автотранспорта на ряде улиц в районе Лефортово и Мещанском районе, в Зеленоградском округе. Это связано с ремонтом и строительными работами, сообщается на официальном сайте мэра города.

В районе Лефортово движение машин ограничили по 23 апреля. Это сделано из-за строительства метро. На улице Авиамоторной от одноименной станции метрополитена перекрыто движение по одной полосе. Первый перекрытый участок расположен между домом 12 по улице Авиамоторной и шоссе Энтузиастов (дом 5/16). Второй участок находится между домом 6, строение 4, по улице Авиамоторной и Энергетической улицей (дом 13).

В Мещанском районе ограничения из-за реконструкции инженерных сетей затронули 9 участков дороги, которые находятся между станциями подземки «Проспект Мира» и «Сухаревская». Движение транспорта ограничили на участках проспекта Мира, Астраханского и Большого Балканского переулков, улиц Дурова и Гиляровского.

В Зеленоградском округе ограничения ввели в проезде №4801. При этом ограничения будут меняться на разных участках дороги, их планируют вводить поэтапно. В общей сложности движение там будет ограничено до 15 июля. Такое решение было принято из-за работ по реконструкции инженерных сетей.​