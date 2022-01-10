РИАМО - 10 янв. В столице с понедельника возобновляются работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, они были приостановлены на время новогодних каникул, чтобы москвичи могли комфортно отдохнуть, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Всего в этом году в мегаполисе запланировано отремонтировать свыше 1,7 тыс. домов.

«Список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния», – отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что в среднем в каждом доме проводятся работы по 7-8 инженерным системам и конструктивным элементам здания.

В отопительный сезон в жилых домах Москвы проводятся все работы, не влияющие на работоспособность инженерных систем. Так, рабочие могут ремонтировать системы электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики. Также работы можно проводить в подвалах, мусоропроводах и подъездах.

Когда в столицу вернутся плюсовые температуры, то рабочие продолжат ремонтировать фасады задний и плоские крыши.