РИАМО - 9 янв. Специалисты измерили толщину люда на водоемах в Подмосковье, опасения вызывают 12 мет на 7 реках, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Всего было обследовано 52 места массового выхода людей на лед. Средняя толщина льда на водоемах в Подмосковье составляет 21 см.

В 12 местах на реках в 11 муниципалитетах региона лед неоднороден, его толщина менее 7 см. Речь идет о реках Оке (Кашира, Луховицы, Ступино, Озеры), Волге (Дубна), Дубне (Дубна), Сестре (Талдом), Москве (Коломна, Бронницы, Можайск), Ольховке (Раменское) и Яузе (Мытищи).

Патрулированием водных объектов Московской области занимаются 187 человек и 57 единиц техники.

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