РИАМО - 10 янв. В РФ вступил в силу закон, согласно которому в стране запрещается промышленное и прибрежное рыболовство в отношении китообразных, сообщается на сайте Госдумы.

Соответствующий закон подписал президент России в декабре прошлого года.

При этом для сохранения морских млекопитающих могут быть установлены ограничения по вылову в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие лова отдельных видов морских млекопитающих.

Как уточняет «Парламентская газета», среди тех, на кого запрещена охота: дельфины, киты, косатки, белухи и морские свиньи.

Данный закон начали разрабатывать после того, как нашли «китовую тюрьму» в бухте Средняя в Приморском крае. Это случилось в 2018 году. В вольерах было порядка сотни косаток и белух, которых, предположительно, выловили для продажи за границу. По данному факту возбуждили дела о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

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