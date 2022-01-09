РИАМО - 9 янв. Командиры батарей реактивных систем залпового огня Кантемировской дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО провели тренировку по стрельбе и управлению огнем на современном тренажере «Артерра-ВТ-3D» в Московской области. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Военнослужащие тренировались развертывать батареи в боевой порядок, наводить системы с помощью вычислительных комплексов и без техсредств. Согласно легенде учений, следовало навести батареи РСЗО «Торнадо-Г», «Ураган» и уничтожить оборонительные позиции «противника».

После занятий на тренажере военные приступили к практике. На подмосковном полигоне «Головеньки» каждый офицер выполнил упражнения, командуя батареей, и получил индивидуальную оценку.

В занятиях участвовали свыше 100 военнослужащих и более 30 единиц вооружения и военной техники.

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