РИАМО - 10 янв. С понедельника в России начинают действовать поправки в закон, которые вводят для россиян обязанности эвакуироваться с территории, где есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны ЧС с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

При этом принудительная эвакуация людей из зоны чрезвычайной ситуации законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» не предусмотрена. Детей обязательно эвакуируют с родителями.

Граждан будут эвакуировать только в случае возникновения реальной угрозы жизни и здоровью. Это может быть, например, пожар или наводнение, когда есть основания полагать, что люди могут пострадать в результате ЧС.

Специалисты будут эвакуировать людей в пункты временного размещения, которые расположены в безопасных местах. Там люди получат питание, медобслуживание, психологическую помощь и так далее.

Еще российское правительство определит порядок оказания единовременной материальной и финансовой помощи людям, которые проживают в домах, находящихся в зоне ЧС, в случае порчи имущества либо его утраты в результате ЧС.

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