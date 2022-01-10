РИАМО - 10 янв. Должники по алиментам, согласно новым поправкам в КоАП и УК, теперь будут нести ответственность даже за их частичную неуплату, сообщается на сайте Госдумы РФ.

За неуплату в течение 2 или более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства алиментов на детей или нетрудоспособных родителей должникам грозят обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф 20 тыс. рублей.

За повторное нарушение по уплате алиментов для тех, кто ранее уже привлекался к административной ответственности по аналогичному деянию, будет уголовная ответственность. Должникам грозят исправительные или принудительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев, либо лишение свободы на срок до 1 года.

Соответствующие изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ и Уголовный кодекс страны в конце 2021 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ранее злостные неплательщики алиментов уходили от ответственности, если заплатили всего часть суммы, которая была назначена судом или оговорена в нотариально заверенном соглашении. В результате содержание ребенка полностью ложилось на плечи одного из родителей.

Что изменится в 2022 году: электронные больничные и новый налоговый вычет>>