РИАМО - 9 янв. Вечером в воскресенье в трех аэропортах Москвы задержаны или отменены 76 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково задерживаются 18 рейсов, еще 1 отменен. В аэропорту Домодедово 17 рейсов задержаны, отменены 3. В аэропорту Шереметьево задерживаются 17 рейсов, отменены 20.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани нет задержек и отмен.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Подмосковье и Москве прогнозируют сильный снегопад с ухудшением видимости. Пик непогоды будет предстоящей ночью. Всего в Московском регионе может выпасть треть от месячной нормы осадков января.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>