РИАМО - 10 янв. Сегодня в России отмечается день инженера-механика ВМФ и годовщина открытия Петровского театра.

День инженера-механика ВМФ России

Праздник был учрежден в 1966 году. Первые инженеры-механики появились на флоте в середине XIX века, когда от парусного флота начался переход к флоту паровому. Требовались специалисты, которые могли обслуживать машинное отделение кораблей, от которого зачастую зависела жизнь всего экипажа.

В 1854 году указом императора Николая I был образован корпус инженеров-механиков морского ведомства. Будущие специалисты проходили обучение в кондукторских ротах Учебного рабочего морского экипажа. С течением лет судовые машины и механизмы усложнялись. В 1905 году для инженеров-механиков флота были введены общевойсковые звания, а в 1913 году – флотские чины с добавлением приставки «инженер-механик».

В советские годы этих специалистов готовили в Морском инженерном училище. До начала Великой Отечественной войны оно было единственным учебным заведением, где готовили инженерные кадры для морского флота. Лишь после окончания войны были открыты новые училища в Пушкине и Севастополе.

Подготовка инженеров-механиков для флота в России сохраняет многие свои традиции. Моряки бережно хранят память о подвигах инженеров-механиков, а их имена украшают борта боевых кораблей.

Открытие Петровского театра

С 1776 года в доме графа Воронцова в Москве часто ставили театральные спектакли. В декабре 1780 года труппа переехала в здание на улице Петровка. Именно название улицы дало имя будущему театру.

Облик нового трехэтажного строения разработал архитектор Христиан Розберг. В театре был партер, три яруса лож и галерея. Всего в нем помещалось до 1,5 тыс. зрителей. 10 января 1781 года состоялось торжественное открытие Петровского театра.

В 1805 году здание первого московского театра сгорело. Лишь 19 лет спустя на его месте появилось строение Большого театра по проекту архитектора Осипа Бове. Позднее и в нем произошел пожар, уничтоживший костюмы, декорации и архив труппы.

В 1856 году театр восстановили и вновь открыли. С тех пор его украшает известная на весь мир скульптурная группа Аполллона, исполненная русским скульптором Петром Клодтом.