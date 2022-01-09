РИАМО - 9 янв. Женщина сильно травмировалась в ДТП на 152-м км трассы М-5 «Урал» в городском округе Луховицы, ей помогли выбраться из авто спасатели, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Замначальника 229-й пожарно-спасательной части Сергей Птицын отметил, что в результате столкновения двух машин женщина, управляющая одним из авто, не могла покинуть салон из-за полученных травм.

«Прибыв на место аварии, спасатели отключили аккумуляторные батареи во избежание возгорания, извлекли пострадавшую из салона автомобиля», – уточнил Птицын.

По его словам, на жестких носилках спасатели донесли пострадавшую до машины скорой помощи, женщину госпитализировали.

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