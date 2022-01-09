РИАМО - 9 янв. Полицейские организовали проверку по факту массовой драки на остановке общественного транспорта в Люберцах, сообщил РИАМО дежурный ГУ МВД России по Московской области.
Ранее в СМИ появилась информация, что восемь человек избили водителя автобуса в Люберцах. Инцидент произошел возле остановки автобусов у ж/д станции Люберцы-1.
Он добавил, что в полицию не поступала информация о пострадавших из медучреждений.
По его словам, данных, что на видеоролике именно водитель автобуса, у правоохранительных органов нет.
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