РИАМО - 9 янв. Опубликована закупка на капитальный ремонт МБОУ «Ложковская СОШ» в городском округе Солнечногорск, работы планируется провести до 28 августа 2022 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Закупка о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить работы и оказать услуги, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капремонту школы в деревне Ложки.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств городского округа Солнечногорск.