РИАМО - 9 янв. Уголовное дело возбуждено после того, как в Мытищах женщина на иномарке насмерть сбила годовалого ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ЧП произошло днем в воскресенье на улице Пионерской у дома 1А. Женщина 1979 года рождения на автомобиле Nissan совершила наезд на ребенка 2020 года рождения.

Мальчик гулял со своей матерью около дома. В результате произошедшего от полученных травм ребенок скончался на месте.

Дело возбуждено по ст. 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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