РИАМО - 9 янв. 13 рейсов Минобороны РФ вылетели из Казахстана, на борту которых находятся 1422 граждан РФ, сообщается в Twitter-аккаунте ситуационно-кризисного центра МИД России.

Рейсы были отправлены в воскресенье из Алма-Аты. По состоянию на 17:00 (мск), 2 самолета сели в подмосковном аэропорту «Чкаловский».

Горячая линия ситуационно-кризисного центра продолжает работу. Ее номер: +7-495-695-45-45.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января. По последним данным, там погибли более 160 человек.

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