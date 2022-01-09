РИАМО - 9 янв. 13 рейсов Минобороны РФ вылетели из Казахстана, на борту которых находятся 1422 граждан РФ, сообщается в Twitter-аккаунте ситуационно-кризисного центра МИД России.
Рейсы были отправлены в воскресенье из Алма-Аты. По состоянию на 17:00 (мск), 2 самолета сели в подмосковном аэропорту «Чкаловский».
Горячая линия ситуационно-кризисного центра продолжает работу. Ее номер: +7-495-695-45-45.
Беспорядки в Казахстане начались 2 января. По последним данным, там погибли более 160 человек.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии