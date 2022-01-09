РИАМО - 9 янв. В текущем году планируют начать строить детские школы искусств в новой Москве. Они будут расположены в Московском и Михайлово-Ярцевском поселениях, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что сейчас в таких учреждениях обучаются 100 тыс. юных москвичей. Они занимаются музыкой, вокалом и танцами.

«Эти ребята только учатся. Но кто знает, может, их имена скоро будут известны всему миру. Знаменитые музыканты, художники и артисты до сих пор с теплотой и благодарностью вспоминают своих первых педагогов», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Столичный градоначальник подчеркнул, что в мегаполисе создают все условия для обучения в таких школах. Так, за 4 года по программе «Искусство – детям» отремонтировали больше 130 зданий, закупили новые музыкальные инструменты.

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