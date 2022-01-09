РИАМО - 9 янв. В компании «Мострансавто» опровергли информацию о высадке ребенка из автобуса в Чехове, несовершеннолетний покинул салон самостоятельно. Об этом РИАМО сообщил сотрудник пресс-службы компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Чехове 6 января несовершеннолетнего мальчика высадили из автобуса, так как у него не хватало 6 рублей на проезд.

«С водителя, выполнявшего данный рейс по маршруту № 32 «ст. Столбовая – Больница Яковенко – Столбищево», взята письменная объяснительная. <...> Факт высадки несовершеннолетнего пассажира он не подтверждает», - сказали в пресс-службе.

Сотрудник заявил, что на остановочном пункте «Больница имени Яковенко» в автобус вошел несовершеннолетний пассажир и спросил стоимость проезда до ОП «Любучанская школа». Водитель озвучил стоимость проезда, после чего пассажир вышел из автобуса, все вошедшие были обилечены, и автобус уехал в рейс.

«По данному инциденту также имеются видео с камер, установленных в салоне автобуса. Видео может быть предоставлено по запросу правоохранительных органов в случае, если мама ребенка обратится за защитой прав несовершеннолетнего», - утончили в пресс-службе.

С водительским составом филиала проведен дополнительный инструктаж о культуре обслуживания пассажиров и запрете высадки несовершеннолетних безбилетных пассажиров из транспорта. Водители под роспись ознакомлены с запретом высадки детей.

Каждый сигнал о высадке детей в компании проверяется очень тщательно: проводятся личные встречи, ситуация рассматривается индивидуально с участием родителей, несовершеннолетних, работников филиала и аппарата управления АО «Мострансавто».

При этом родителям несовершеннолетних пассажиров необходимо своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда, предупредили в компании.

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