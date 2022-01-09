РИАМО - 9 янв. Почетный житель городского округа Красногорск Людмила Мироненко умерла 6 января, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мироненко была врачом высшей квалификационной категории, отличником здравоохранения, заслуженным работником здравоохранения Московской области. Она 35 лет проработала заведующей женской консультацией в Красногорске.

Родилась в Свердловской области. После школы окончила Харьковский медицинский институт по специальности лечебное дело. В целом в системе здравоохранения Мироненко проработала 47 лет. Работала акушером-гинекологом в районной больнице, врачом в военной части, в Московской областной больнице №62. Прошла клиническую ординатуру по акушерству и гинекологии на базе Московского областного научно-исследовательского института, а в 1970 году ее назначили заведующей женской консультацией Красногорской городской больницы №3.

При ее руководстве в женской консультации появились врачи — специалисты, терапевт, юрист. Открылся кабинет ультразвукового исследования, расширился диапазон диагностических услуг. Тогда же были внедрены и такие методы исследования и лечения, как остеоденситометрия, психотерапия, иглорефлексотерапия.

Она была инициатором открытия кабинетов по лечению бесплодия, невынашивания беременности, кольпоскопии, специализированной помощи и кабинетов для женщин 40 лет и старше, а также планирования семьи.