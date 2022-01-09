РИАМО - 9 янв. Женщина 1979 года рождения за рулем машины сбила насмерть ребенка 2020 года рождения. По данному факту назначена проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в Мытищах во дворе дома на улице Пионерской. Ребенок умер на месте ДТП. Во время проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, ребенок выбежал на дорогу. Водитель с места не скрылся.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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