РИАМО - 9 янв. В одном из древнейших городов Подмосковья Дмитрове прошел фестиваль тепловых аэростатов «Яблоки на снегу», по традиции первыми в воздух поднялись Дед Мороз и Снегурочка, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московкой области.

Более 30 воздушных шаров участвовало в красивом и завораживающем зрелище. Фестиваль прошел в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» и открыл воздухоплавательный сезон в Московской области.

«Яблоки на снегу» — это красивая традиция подмосковной зимы. Мероприятие в Дмитрове прошло в 17-й раз, и каждый год оно объединяет десятки профессиональных пилотов, сотни жителей и гостей. Поздравляю всех с началом сезона полетов на воздушных шарах!» — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

На фестивале развернулась увлекательная погоня в небе — «Заяц и гончие собаки». Шар, назначенный «зайцем», уходил в произвольном направлении, пилот должен был выбрать точку на земле, приземлиться и разложить на снегу яркий ориентир в виде креста. Задача «гончих» — сбросить ленты с грузами как можно ближе к нему. Побеждал тот, кто, учитывая ветер и высоту, оказывался самым метким.

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