РИАМО - 9 янв. Военно-транспортный самолет Минобороны РФ, выполнявший вывозной рейс из Республики Казахстан, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщает Федеральное агентство новостей.

Граждан России начали вывозить в связи с происходящими в республике беспорядками.

Всего около 1,6 тыс. россиян подали заявку о возвращении на родину вывозными рейсами из Казахстана. Выполнение таких рейсов продлится до того момента, пока все желающие не покинут страну.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января, они связаны с подорожанием газа. Жертвами столкновений уже стали более 160 человек.

Республика запросила помощь Организации Договора о коллективной безопасности. Прибывшие в Казахстан российские миротворцы уже приступили к тренировкам по предотвращению внештатных ситуаций.

Токаев уволил замсекретаря Совбеза Казахстана>>