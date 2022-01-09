РИАМО - 9 янв. Спортсмены из Московской области помогли российской сборной выиграть две серебряных медали шестого и седьмого этапов Кубка Европы по бобслею, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В соревнованиях четверок на шестом этапе турнира экипаж сборной РФ (Алексей Стульнев, Кирилл Антюх, Никита Захарченко, Владислав Жаровцев) стал вторым, он уступил 0,08 секунды спортсменам из Германии.

Сборная в том же составе взяла серебряные медали на седьмом этапе Кубка, в котором выиграли итальянцы. В этом заезде один экипаж российской команды (Вячеслав Попов, Максим Жестянкин, Егор Грязнов и Ильвир Хузин) завоевал бронзу.

В составе сборной страны выступали бобслеисты из Подмосковья: Никита Захарченко из Московской областной «Спортивной школы олимпийского резерва «Истина» и Кирилл Антюх с Алексеем Стульневым из областного «Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта».

Шестой и седьмой этапы европейского турнира по бобслею прошли 7 и 8 января в Инсбруке (Австрия).

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