РИАМО - 9 янв. Теперь заняться возведением двухэтажного дома сможет каждый бизнесмен, который снял в аренду участок леса под рекреацию. Но следует помнить, что объект не должен занимать свыше 20% площади территории, сообщает «Российская газета».

Как рассказал глава Рослесхоза Иван Советников, для строительства лучше всего использовать нелесные земли. Подойдут пустоши, гари и те места, где нет деревьев.

«Мы сделали нормальные правила, по сути, закрепили то, что и так сложилось в жизни. Аренда гектара леса в Подмосковье для рекреации стоит 150 тыс. рублей. Понятно, что там нужны нормальные туалеты. И они там будут, даже если их формально нельзя ставить», - сказал он.

Глава Рослесхоза уточнил, что в новых правилах нужно найти всю необходимую информацию. Там прописано, какой тип объекта можно построить, где его можно возвести и какие могут быть ограничения.

Так, норму о максимальной высоте в 2 этажа не будут применять к строениям, которые уже были построены в лесу раньше, заверил Советников. Даже при легализации самостроя 3-й этаж, скорее всего, можно будет отстоять в суде, подчеркнул эксперт.

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