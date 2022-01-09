РИАМО - 9 янв. Подмосковные спасатели провели профилактические мероприятия на водоемах региона, они рассказали рыбакам о мерах безопасности при выходе на лед, о правилах поведения на водных объектах зимой, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов отметил, что также рыбакам напомнили о спасательном арсенале, который должен иметь при себе каждый при выходе на лед.
Он добавил, что еще спасатели рассказали рыбакам о средствах спасения, которые могут помочь при провале под лед и самому рыболову, и его единомышленникам, которые попали в беду.
«Прежде чем выйти на замерзшую поверхность водоема, каждый рыбак должен продумать маршрут заранее. Желательно хорошо знать водоем, выбранный для рыбалки, помнить, где есть отмели, а где находится глубина», – уточнил Пестов.
По его словам, при бурении важно избегать участков с темным льдом и не приближаться к другим рыбакам более, чем на 3 м. При себе следует иметь спасательный жилет и «спасалки», которые представляют собой 2 штыря, соединенных веревкой.
«Спасательное средство вешается на шею, чтобы в случае провала рыбак успел воткнуть штыри в лед и закрепиться на поверхности. Также они могут помочь вытащить провалившегося в полынью человека», – отметил начальник ГКУ МО «Мособлпожспас».
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