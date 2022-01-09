РИАМО - 9 янв. Подмосковные спасатели провели профилактические мероприятия на водоемах региона, они рассказали рыбакам о мерах безопасности при выходе на лед, о правилах поведения на водных объектах зимой, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов отметил, что также рыбакам напомнили о спасательном арсенале, который должен иметь при себе каждый при выходе на лед.

«Все чаще спасателям встречаются любители подледного лова, которые пренебрегают мерами безопасности. Излишне самонадеянные рыбаки полагаются на собственную интуицию, тем самым подвергая жизнь смертельной опасности. Лед, который кажется толстым и крепким, на самом деле может подвести в самый неожиданный момент, поэтому не будет лишним позаботиться о собственной безопасности еще на берегу», – уточнил Пестов.

Он добавил, что еще спасатели рассказали рыбакам о средствах спасения, которые могут помочь при провале под лед и самому рыболову, и его единомышленникам, которые попали в беду.

«Прежде чем выйти на замерзшую поверхность водоема, каждый рыбак должен продумать маршрут заранее. Желательно хорошо знать водоем, выбранный для рыбалки, помнить, где есть отмели, а где находится глубина», – уточнил Пестов.

По его словам, при бурении важно избегать участков с темным льдом и не приближаться к другим рыбакам более, чем на 3 м. При себе следует иметь спасательный жилет и «спасалки», которые представляют собой 2 штыря, соединенных веревкой.

«Спасательное средство вешается на шею, чтобы в случае провала рыбак успел воткнуть штыри в лед и закрепиться на поверхности. Также они могут помочь вытащить провалившегося в полынью человека», – отметил начальник ГКУ МО «Мособлпожспас».

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