РИАМО - 9 янв. С воскресенья страховщики будут считать по-новому тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности. Так, верхняя граница единого для всей страны тарифного коридора ОСАГО повышается на 10%: с 5492 до 5980 рублей, сообщает Газета.ru.

С этого дня представители страховщиков именно от этой суммы будут считать базовый тариф. При этом больше всего подорожание связано с региональными тарифами. Максимально ЦБ повысил коэффициенты субъекта РФ в небольших городах, населенных пунктах и деревнях Башкирии — сразу на 36%.

В других регионах страны рост цен на ОСАГО не такой существенный. Там стоимость выросла на 1-4%. А в больших городах, где наблюдается высокая аварийность, цена полисов ОСАГО, наоборот, снизится.

Так, в Москве и Тюмени цена тарифа снизилась на 10%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 3%, в Екатеринбурге — на 12%, а в Омске — на 6%.

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