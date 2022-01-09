РИАМО - 9 янв. Объявлен открытый конкурс в электронной форме на капитальный ремонт школы им. 8 Марта в поселке Поварово городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт МБОУ СОШ им. 8 Марта в городском округе Солнечногорск», - сказала председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Извещение о конкурсе появилось в Единой информационной системе в сфере закупок. Акуцион проведут на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту школы по адресу: городской округ Солнечногорск, поселок Поварово, мкрн Поваровка.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств городского округа Солнечногорск.

Завершить работы по капитальному ремонту школы запланировано до 24 августа текущего года.

Капитальный ремонт пройдет в Столбовской школе в Чехове в 2022 г>>