РИАМО - 9 янв. Военно-транспортными самолетами министерства обороны РФ из Алма-Аты (Казахстан) вылетели 500 россиян, сообщается в Twitter-аккаунте ситуационно-кризисного центра МИД страны.

Сотрудники центра находятся в плотном контакте с консульскими учреждениями по данному вопросу. Они уже обработали более 1,2 тыс. обращений, которые поступили на горячую линию, а также оказывают организационное содействие в возвращении россиян на родину.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что порядка 1,6 тыс. россиян подали заявку о возвращении в страну вывозными рейсами из Казахстана.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января, они связаны с подорожанием газа в стране. Там слышна стрельба и идут погромы. Республика попросила помощи ОДКБ.

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