РИАМО - 9 янв. В столице и Подмосковье на следующей неделе прогнозируются аномальные снегопады и морозная погода, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящую неделю в Московском регионе ожидается настоящая зима. За 7 суток (с воскресенья до воскресенья) на Москву может обрушиться почти весь январский объема снега – 37-42 мм осадков, а за неделю сугробы прибавят столько, сколько обычно формируется в течение половины зимы», - сказал Тишковец.

Он отметил, что 10 января ожидается непрерывный снегопад с общим количеством осадков до 9-14 мм, что составляет 1/3 от месячной нормы, а значит, может быть побит суточный рекорд осадков для этого дня, который держался с 1960 года (10,2 мм). Температура воздуха ночью будет минус 7 - минус 5 градусов, днем - минус 5 - минус 3.

11 и 12 января снегопады продолжатся, но ослабеют. Высота снежного покрова подрастет до 38-40 см. К 12 января ночные морозы достигнут минус 18 - минус 13 градусов, днем температура будет не выше минус 13 - минус 8.

По его словам, к концу рабочей недели снегопады усилятся, но потеплеет. Сугробы могут достигнут рекордной полуметровой высоты, что почти вдвое больше положенной нормы. Последний раз Москву в это время года так занесло снегом 80 лет назад – в январе 1942 года, тогда снегомерные линейки утопали на глубину 49 см.

Синоптик добавил, что к 14 января температура приблизится к нулю, порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 м/с, а давление снизится до аномально низких значений – 724 мм рт. ст. В выходные ожидаются кратковременные снегопады, а температура будет понижаться: ночью до минус 8 - минус 3 градусов, после полудня - от минус 6 до минус 1.

Такая погода может привести к снеговалу – падению деревьев под тяжестью снега, а также к критическим нагрузкам на кровлю крыш, предупредил Тишковец.

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