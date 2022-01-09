РИАМО - 9 янв. В Московском регионе в ближайшие дни ожидается снегопад, который продлится не менее суток, водителей Люберец просят быть внимательными на дорогах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В ближайшие дни в Москве и области ожидается снегопад, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, снег будет идти не менее суток. Наиболее интенсивными осадки будут в вечерние и ночные часы. На дорогах и тротуарах возможен сильный гололед.

Новогодние праздники подходят к концу, в связи с этим количество машин на дорогах увеличивается.

Водителей просят быть аккуратными на зимней дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее останавливаться у пешеходных переходов, в местах нерегулируемых перекрестков и не выезжать на полосу встречного движения. А также быть осторожными на спусках и подъемах, особенно на мостах и искусственных сооружениях, они в первую очередь подвержены обледенению.

Пешеходам необходимо помнить, что видимость при снегопаде значительно снижается, поэтому при переходе проезжей части необходимо убедиться в полной остановке транспортных средств, переходить дорогу только по пешеходному переходу и обязательно иметь на одежде световозвращающие элементы.

По всей Московской области ежедневно проходят рейды по выявлению водителей в состоянии опьянения. Водителей призывают не садиться за руль в нетрезвом состоянии, подумать о возможных последствиях.