РИАМО - 9 янв. В воскресенье днем в трех московских аэропортах и подмосковном Жуковском задержаны или отменены порядка 60 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково задерживаются 6 рейсов, еще 1 отменен. В аэропорту Домодедово 14 рейсов задержаны, отменены 3. В аэропорту Шереметьево задерживаются 15 рейсов, отменены 16.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживаются 2 рейса, отменен 1.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>