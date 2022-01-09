РИАМО - 9 янв. Автолюбителям Подмосковья посоветовали не выезжать на дороги на личной машине из-за сильного снегопада и метели, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Если водители уже выехали на дороги региона, то им рекомендовали учитывать в поездке погодные условия и быть предельно аккуратными.

Пешеходам, которые идут вне населенных пунктов, следует обязательно использовать на одежде световозращающие элементы.

Обильный снегопад начнется в регионе вечером в воскресенье. Пик непогоды прогнозируется на ночь. Всего может выпасть до трети от месячной нормы осадков.

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