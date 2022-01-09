РИАМО - 9 янв. В Московской области дорожные службы подготовились к ухудшению погодных условий, спецтехника готова очищать улицы и трассы от снега, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

9 и 10 января на территории Подмосковья прогнозируются сильные снегопады. Всего может выпасть до трети от январской нормы осадков. Сильный снег пойдет с 18 часов 9 января и будет идти до 6 утра 10 января. На дорогах ожидается ухудшение видимости.

«Для безопасного зимнего содержания подготовлено свыше 3,5 тыс. единиц спецтехники, из них порядка 2,6 тыс. единиц для уборки региональной и муниципальной дорожной сети, еще 920 дорожных машин для содержания федеральных трасс», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, уборка и очистка от снега проезжей части дорог и тротуаров будет проводиться в соответствии с регламентом.

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