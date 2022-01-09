РИАМО - 9 янв. Рабочие возобновят проведение капитального ремонта в многоэтажных домах столицы с 10 января. В этом году отремонтируют более 1,7 тыс. домов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Работы по проведению капремонта были приостановлены на время новогодних каникул для соблюдения комфортного отдыха горожан.

«Список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В среднем на каждом объекте проводятся работы по 7-8 инженерным системам и конструктивным элементам», – рассказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В холодное время года проводятся работы, которые не влияют на работоспособность инженерных систем во время отопительного сезона. Речь идет о ремонте систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов.

Когда в мегаполис придут плюсовые температуры, продолжится ремонт фасадов и плоских крыш.

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