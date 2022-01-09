РИАМО - 9 янв. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что предположения госсекретаря США Энтони Блинкена о миротворческой роли сил ОДКБ в Республике Казахстан основан на отсутствии у Белого дома аргументов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Ранее Блинкен отреагировал на обращение Казахстана за помощью к ОДКБ из-за беспорядков и стрельбы в республике. Он сказал, что «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

«Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут», – уточнила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По ее словам, такие аргументы Америки по ситуации в Казахстане можно объяснить отсутствием внятных аргументов по тому, что там происходит.

2 января в Казахстане начались массовые беспорядки. Это связано с повышением цен на газ. Сейчас там проводят тренировки российские миротворцы.

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