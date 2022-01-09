РИАМО - 9 янв. Порядка 1,6 тыс. граждан России подали заявку о возвращении на родину вывозными рейсами из Республики Казахстан, сообщает ТАСС.

Такие данные в воскресенье озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Это связано с подорожанием газа. По последним данным, жертвами столкновений стали более 160 человек. Большинство из них – в Алма-Ате.

Аэропорт в Алма-Ате сейчас не работает. Интернет в стране также отключен.

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