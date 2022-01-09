РИАМО - 9 янв. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на капитальный ремонт лицея в городском округе Фрязино. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт МОУ «Лицей» в городском округе Фрязино», - отметила председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию и провести работы по капитальному ремонту здания лицея по адресу: Фрязино, проспект Мира, д. 18Б.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств городского округа Фрязино.

Завершить капитальный ремонт планируется до 24 августа 2022 года.

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