РИАМО - 9 янв. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на капитальный ремонт лицея в городском округе Фрязино. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию и провести работы по капитальному ремонту здания лицея по адресу: Фрязино, проспект Мира, д. 18Б.
Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств городского округа Фрязино.
Завершить капитальный ремонт планируется до 24 августа 2022 года.
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