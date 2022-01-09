РИАМО - 9 янв. Математические модели распространения Covid-19 в РФ и в мире начали строить почти сразу после начала пандемии, но они плохо работают, так как инфекция меняет свой характер, сообщил доктор физико-математических наук Андрей Леонидов.

«Например, время от попадания вируса в организм до появления симптомов при заражении штаммом «дельта» отличается от прошлых вариантов. Еще при первоначальном варианте вируса процент тяжелобольных пациентов и процент госпитализаций был ниже», – сказал математик в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что в условиях быстрого появления новых штаммов Covid-19 математическим прогнозированием распространения должны заниматься коллективы ученых, которые используют особые подходы к моделированию.

«Единственный способ с таким справиться – иметь команду с моделью агентного типа, не общую, а очень конкретную, в которую все заложено, и в которой бы отслеживались критичные для предсказания параметры, например, вакцинация. Там должны быть десятки разных факторов», – пояснил Леонидов.

Специалист добавил, что в модели прогнозирования распространения инфекции нужно учитывать, где именно чаще всего происходит передача Covid-19, вакцинацию и другие параметры.