РИАМО - 9 янв. В Электрогорскую больницу самостоятельно обратился раненый мужчина 1992 года рождения, у него диагностировали проникающее колото-резаное ранение живота, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление полицейские задержали женщину 1997 года рождения. Нападение было совершено в ходе пьяной ссоры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Женщина ранила оппонента в ходе пьяной ссоры в Истре>>