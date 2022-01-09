РИАМО - 9 янв. В своей квартире в столичном районе Черемушки скончался сценарист и кинооператор Леонид Казаков, сообщает kp.ru.

Ему было 68 лет. Инцидент произошел в новогоднюю ночь, но об этом стало известно только сейчас.

«Утром 1 января в полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 67-летнего Леонида Казакова. Мужчина скончался у себя дома, в квартире на улице Цюрупы в Москве. Тело Леонида Вячеславовича было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти мужчины», - рассказали в правоохранительных органах.

Леонид Казаков - советский и российский сценарист и кинооператор. Принимал участие в создании знаменитого российского сериала «Марш Турецкого». Также он писал сценарии для российских фильмов «Ирония удачи» и «Юкка».

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