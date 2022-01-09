РИАМО - 9 янв. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников посоветовал в последний день каникул не увлекаться различными активностями и лечь спать пораньше. Взбодриться утром в первый рабочий день помогут контрастный душ, зарядка, сытный завтрак, также можно выпить чашку чая или кофе, сообщает РИА Новости.

По его словам, надо лечь спать до 23-24 часов, потому что в это время начинает вырабатываться мелатонин, отвечающий за засыпание и регенерацию организма. Церемония подготовки к отдыху поможет расслабиться и уснуть.

«Примите перед сном теплый душ или ванну – теплая вода расслабляет и успокаивает. Минимум за час до сна обеспечьте спокойную обстановку, выключив все гаджеты, исключив громкие звуки и любой свет. Помните, что свет гаджетов не позволяет вырабатываться гормону мелатонину, без которого невозможно заснуть. Не ешьте минимум за 2-3 часа до сна. Не употребляйте перед сном алкоголь, кофе и сигареты», – добавил Тяжельников.

Проветривание комнаты и комфортная одежда, удобные матрас и подушка – это залог хорошего сна.

Врач подчеркнул, что большинство хотя бы несколько раз за праздничные каникулы ложилось спать в непривычное для организма время. Из-за этого человек может выбиться из графика, и ему будет сложно встать с утра в первый рабочий день. А чтобы вернуться в привычный режим, организму потребуется вдвое больше времени.

Тяжельников уточнил, что полусонное состояние влечет за собой не только плохое настроение, но и различные риски. Так как во сне у человека замедляются все процессы, то после неполного пробуждения ему будет сложно концентрировать свое внимание и быстро реагировать на различные ситуации. Особенно это опасно при управлении автомобилем, поэтому садиться за руль в таком состоянии не рекомендуется.

Чтобы бодро начать свое утро, надо сытно позавтракать, принять контрастный душ и сделать зарядку. Если с утра тяжело встать с кровати, то зарядку можно начать прямо там, для это есть комплексы простых упражнений. Организм начнет просыпаться из-за того, что движения будут разгонять кровь. Эмоционально взбодриться поможет музыка. Также комнату можно наполнить светом: открыть окно или включить светильник. Это снизит концентрацию мелатонина, и сонливость исчезнет.

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