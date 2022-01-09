РИАМО - 9 янв. Зимой необходимо есть фрукты для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепления иммунитета и предотвращения нарушения в работе эндокринной и пищеварительной систем, сообщил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

«Плюс свежих фруктов в том, что они содержат так называемые водорастворимые витамины. Это класс витаминов, которые в организме человека надолго не задерживаются. Создать их запас невозможно, их можно получать только из овощей и фруктов», – сказал Бобровский в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что во фруктах содержится клетчатка, которая незаменима для профилактики атеросклероза и избыточного веса.

«Она (клетчатка – ред.) проводит мощную профилактику атеросклероза, а значит, и сердечно-сосудистых заболеваний, а также избыточного веса, потому что вся еда, богатая клетчаткой, вызывает чувство сытости, и человек обходится меньшим количеством еды», – подчеркнул врач.

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