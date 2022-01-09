РИАМО - 9 янв. От 9 до 14 мм месячной нормы осадков может выпасть в Москве 10 января, что составляет 1/3 месячной нормы осадков. Таким образом, может быть побит суточный рекорд осадков для 10 января, который держался с 1960 года (10,2 мм), сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Видимость в течение суток время от времени будет ухудшаться до 1-1,5 км, а в период с 16 до 20 часов – до 500-1 тыс. метров! В результате сугробы вырастут на 8 см (в Москве с 27 до 35 см). На дорогах – снежные заносы и накаты. Температура воздуха ночью – минус 7-5, днем – минус 5-3 градуса», – написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Между тем, осадки с меньшей интенсивностью продолжатся и 11 января. Высота снежного покрова вырастет до 38-40 см. Температура воздуха понизится ночью до минус 18-13 градусов, днем – до минус 13-8 градусов. При этом снегопады в мегаполис вернутся к концу рабочей недели.

«Последний раз Москву в это время года так занесло снегом 80 лет назад – в январе 1942 года, когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 см», – добавил синоптик.

За неделю на столицу может обрушиться почти весь январский объем снега – 37-42 мм осадков, также за неделю сугробы прибавят столько, сколько обычно формируется в течение половины зимы.

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