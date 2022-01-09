РИАМО - 9 янв. Бар «Мумий Тролль MusicBar» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер Covid-безопасности на концерте группы «Моя Мишель», а организаторам мероприятия грозит штраф до 1 млн рублей, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.
За нарушения мер коронавирусной безопасности клуб могут оштрафовать на 300 тыс. рублей. Если будут выявлены факты причинения вреда здоровью человека, то может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановлена деятельность заведения на срок до 90 суток.
Кроме того, к ответственности привлекут и организаторов концерта, они будут вызваны в инспекцию. За выявленные на мероприятии нарушения им грозит штраф в 300 тыс. рублей. Штраф могут увеличить до 1 млн рублей, если здоровью посетителей концерта был причинен вред.
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