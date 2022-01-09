РИАМО - 9 янв. Бар «Мумий Тролль MusicBar» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер Covid-безопасности на концерте группы «Моя Мишель», а организаторам мероприятия грозит штраф до 1 млн рублей, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

«Объединением в ходе мониторинга соблюдения развлекательными заведениями режима повышенной готовности были выявлены нарушения в баре «Мумий Тролль MusicBar», который расположен по адресу: ул. Новый Арбат, 15. Во время концерта группы «Моя Мишель» сотрудники и посетители находились на территории бара без средств индивидуальной защиты. Также были грубо нарушены правила социального дистанцирования», - отметил Поплавский.

За нарушения мер коронавирусной безопасности клуб могут оштрафовать на 300 тыс. рублей. Если будут выявлены факты причинения вреда здоровью человека, то может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановлена деятельность заведения на срок до 90 суток.

Кроме того, к ответственности привлекут и организаторов концерта, они будут вызваны в инспекцию. За выявленные на мероприятии нарушения им грозит штраф в 300 тыс. рублей. Штраф могут увеличить до 1 млн рублей, если здоровью посетителей концерта был причинен вред.

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