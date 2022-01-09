РИАМО - 9 янв. На территории столицы и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снега, метели, снежных заносов и гололедицы на дорогах, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

В столице этот уровень погодной опасности будет действовать с 19 часов 9 января до 19 часов 10 января, в Подмосковье - с 18 часов 9 января до 18 часов 10 января.

Аналогичное предупреждение действует на всей территории Центрального федерального округа, кроме Липецкой области.

Снегопад начнется в регионе в воскресенье. Пик непогоды ожидается предстоящей ночью. Всего может выпасть 25-30% от нормы осадков января.

Морозная погода и снегопад ожидаются в Московском регионе в воскресенье>>